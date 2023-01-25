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باسيل من بكركي: لا حل الا بانتخاب رئيس وندعو مجددا إلى الحوار والتلاقي مع الجميع

25
JANUARY
2023
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عقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلوة في الصرح البطركي في بكركي.

وكان الراعي استبقى باسيل إلى مائدة العشاء.

وقال باسيل بعد اللقاء: "أولا لن نتكلم بما حدث في هذا اللقاء الطويل مع سيدنا، ولكنه كالعادة كان مثمرا وجيدا، وثانيا سنتحدث ظهر الاحد المقبل وستسمعوننا بموقف شامل، والاكيد ومن هذا الصرح نقول انه ليس هناك من حل الا بانتخاب رئيس، وكل يوم يمر من دون انتخاب رئيس فإن المشكلة تتعمق، ولا حل الا بالحوار، ولا امكان للانتخاب الا بالتوافق، لذلك ندعو مجددا إلى الحوار والتلاقي مع الجميع، ونحن حاضرون وهذا ما نقوم به في السر وفي العلن، وبكركي هي المنطلق والمكان الاصلح لهذا الحوار" .
وأضاف: "في النهاية موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لاحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن ان نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية الى اي كلام يتمحور حول تخطي المكون المسيحي ونتطلع بكثير من الإيجابية الى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود او قبول تخطي هذا المكون".
وختم: "المسيحيون كغيرهم من اللبنانيين معنيون بان يكون لهم كلمتهم وبان يسعوا لكي تكون لهم كلمة اساسية في هذا الاستحقاق، وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد صاحب الغبطة، ونحن دائم متجاوبون وملبون لاي مبادرة من هذا النوع".

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