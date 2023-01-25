زيلينسكي: الدبابات الأميركية ستبقي أوكرانيا على طريق النصر

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رحّب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر "شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم".

وأضاف أنّ "العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".

وبعيد إعلان واشنطن وبرلين موافقتهما على إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا للتصدّي للقوات الروسية، قال أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، إنّ "هذا يوم تاريخي. إنّه يوم من تلك الأيام التي ستكون حاسمة لنصرنا المستقبلي".

وأضاف "الأهمّ هو أنّ هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى مئات الدبّابات".

وفي مؤتمر صحفي رفقة وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشرات الدبابات من طراز إبرامز ومدرعات وزخائر.

وقال بايدن إن أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وعن فاعلية دبابات ابرامز الأميركية، قال جو بايدن: "دبابات ابرامز هي أفضل الدبابات في العالم(...) وسندرب الأوكرانيين قريبا، بينما نعمل على إيصالها إلى أرض المعركة".

سوناك يدعوا إلى مزيد من الدعم

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحلفاء الغربيين إلى "تكثيف" دعمهم لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسيية، بعد قرارهم "الجماعي والحاسم" بمنح كييف دبابات حديثة.

وفي مكالمة هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، "قال رئيس الوزراء إنه أصبح من الواضح الآن أن روسيا في موقف دفاعي وأن الشركاء الدوليين لديهم نافذة لتسريع الجهود الرامية إلى تأمين سلام دائم في أوكرانيا".

وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن سوناك "دعا الحلفاء إلى تكثيف دعمهم في الأسابيع والأشهر القادمة".