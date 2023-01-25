الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية: لزيادة بدل النقل للمعلمين وإعتماد مبدأ التعليم أربعة أيّام في الأسبوع

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توجّه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر برسالة إلى رئيسات ورؤساء المدارس الكاثوليكية تضمنّت التوجيهات التالية:

- ترك إجتماعات مجلس المدرسة مفتوحة لالستمرار في الحوار والتشاور مع الهيئة التعليميّة من جهة ومع لجنة الأهل من جهة أخرى.

- التعبير عن تقديرنا لتضحيات الأهل وتفاني المعلمين بمواقف إيجابيّة مشجعة وداعمة، وبخطوات تحفيزيّة تخفف من وطأة الأزمة على كل الأطراف.

- زيادة بدل النقل للمعلمين بما يتناسب مع أماكن سكنهم.

- إعطاء فرصة مدرسيّة من مساء الثامن من شباط ولغاية صباح الخامس عشر منه كمبادرة تقدير وتفهم تجاه مكّونات الأسرة التربويّة جمعاء، وتنفيسا للاحتقان الحاصل.

- إعتماد مبدأ التعليم أربعة أيّام في الأسبوع بدل الخمسة أيام إذا ما اقتضى الأمر وذلك بحسب ظروف كل مدرسة.

- البدء بإجراء دراسات ميدانية حول إمكانيّات الأهل الفعليّة وحاجة المعلمين والمؤسسات التربويّة لنتمكن من إعداد موازنة مدرسيّة مسبقة للعام الدراسي القادم 2023-2024 تحدد بموجبها قيمة الأقساط المدرسيّة والمتوجب بالعملات الصعبة، يتم على أساسها فتح باب التسجيل للعام الدراسي القادم، كما تسمح بالاتفاق مع الأساتذة على أسس واضحة للحد من هجرتهم.

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