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نشاط بارز للنائب فريد البستاني اليوم في مجلس النواب

25
JANUARY
2023
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ترأس اليوم النائب فريد البستاتي اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد النيابية المختصة بدراسة قانون حماية المستهلك بحضور عدد من النواب، ومدير عام وزارة الاقتصاد د. محمد ابو حيدر حيث تمّت مناقشة مواد الاقتراح مادةً مادة وتم التأكيد على حقوق المستهلك والتشديد على سلامة الغذاء، وقد أكد الأعضاء على تشجيع الصناعات القروية الحرفية التي تساعد على زيادة دخل المواطنين.

وترأس أيضا جلسة لجنة الاقتصاد النيابية، التي حضرها عدد من الزملاء النواب حيث تمت مناقشة أمور إقتصادية بحضور رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي الاستاذ شارل عربيد وبعض أعضائه، والخبير الاقتصادي والمصرفي الاستاذ نيكولا شيخاني الذي قدّم خارطة طريق لوضع أسس التعافي الاقتصادي وقد تمّت مناقشتها. وأبدى النواب الرغبة في متابعة النقاش في إطار تشاوري أكبر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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