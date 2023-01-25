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وزير السياحة هنأ بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي: نعمل على تطويره ليكون منارة سياحية وثقافية

25
JANUARY
2023
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هنأ وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانيين بقرار اليونيسكو بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي.

وقال: "قرار اليونيسكو بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي، وعلى لائحة التراث المهدد بالخطر، هو بمثابة إضاءة شمعة وسط الظلام الذي نمرّ فيه على أثر الظروف الحالية في البلاد، وعاصمة الشمال تستأهل وأبنائها الكثير، وحين زرتُ المعرض وشكّلنا "لجنة التوجيه لانماء السياحة في طرابلس" وضعناه في سلّم أولويّتنا وتواصلنا مع سفراء وديبلوماسيين ومنظمات دولية لتخصيص الإهتمام اللازم له".

وأضاف: "اليوم وبعد إهمال كبير بحقّه على مدى عقود، يشهد المعرض إنجازاً نوعياً نأمل ونعمل على استمراره وتطويره ليكون منارة سياحية وثقافية في لبنان والمنطقة. مبروك لطرابلس وللبنان".

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