الحلبي تسلم موافقة المانحين على الحوافز: إستمرار إقفال المدارس يمنع اليونيسف من تحويل الدولار إلى صناديقها

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كشف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي أنه" بعد اجتماعات مطولة وعديدة مع الجهات المانحة وبعد التنسيق معها ، توافر لوزارة التربية بدل دعم الإنتاجية للمعلمين ولجميع العاملين في المدارس والثانويات الرسمية للتعليم العام مبلغ يصل إلى حدود التسعين دولار شهريا تبدأ من تاريخ العودة إلى الصفوف ، كما توافر بدل مقطوع عن المرحلة التي تم إنجازها عن فترة ما قبل عطلة رأس السنة ، قيمته مائة دولار أميركي ، على أن يتم دفع ذلك استنادا إلى عملية التدقيق التي تشمل الحضور والإنتاجية" .

من جهة ثانية لفت الوزير الحلبي إلى أن" دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي اكد له ان جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي ستعقد قريبا ، سيتضمن بنودا تتصل بوزارة التربية وبأوضاع المعلمين والجامعة اللبنانية ".

إنطلاقا مما تقدم ، دعا الوزير الحلبي أفراد الهيئة التعليمية في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر وجميع العاملين في الثانويات والمدارس الرسمية ، "إلى العودة إلى التعليم صباح غد الخميس في 26/1/2023 ، ومتابعة البرامج المقررة للعام الدراسي الحالي ، حفاظا على المدرسة الرسمية ، وحرصا على عدم ضياع عام دراسي على تلامذتنا، مشددا على أن الاستمرار في إقفال المدارس سيمنع اليونيسف من تحويل الأموال بالدولار "الفريش" إلى صناديق المدارس ، مما سيحول دون دفع الإنتاجية ". ووعد بأن "مساعيه لن تتوقف مع الحكومة ومع المانحين لتأمين الأفضل للأسرة التربوية في لبنان".

نشر اللوائح :

في إطار الشفافية ، دعا الوزير الحلبي جميع المهتمين بالأوضاع المالية للوزارة إلى الإطلاع على الكشوفات المالية للحوافز وتغذية صناديق المدارس لجميع المستفيدين من الحوافز التي تم دفعها في العام الدراسي المنصرم ، بعدما حصلت الوزارة على موافقة الجهات المانحة على صحة التدقيق الذي أجرته شركة تدقيق مستقلة كلفتها الجهات نفسها ، وذلك عبر الضغط على الرابط الآتي :

https://www.mehe.gov.lb/ar/Activities/News/Details?ItemId=2354