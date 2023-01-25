رياحٌ نشطة وتساقطٌ للرذاذ... إليكم حال الطقس!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشما يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس مستقر نتيجة منطقة من الضغط الجوي المرتفع ، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم السبت، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا يؤدي الى طقس متقلب خلال عطلة نهاية الاسبوع.

-الطقس المتوقع:



الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الشهرية.



الخميس: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.



الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ورياح ناشطة اعتبارا من المساء.



السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومنخفضة مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا ليقارب 60 كلم/س، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ في الفترة الصباحية والمسائية .