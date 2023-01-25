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لقاء ودّي للتجمع من أجل لبنان في فرنسا

25
JANUARY
2023
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‎‏أقام التجمع  من أجل لبنان، التيّار الوطني الحر في فرنسا، حفل استقبال على شرف الكوادر و الاعضاء الناشطين بين الجالية اللبنانية في باريس بحضور كل من عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا و عضو المجلس السياسي في التيار الاستاذ مروان ملحمة.  
 
‏بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس التجمع الدكتور انطوان شديد اثنى فيها على الدور الفعال الذي يقوم به كل فرد من اعضاء التجمع متمنياً لهم  النجاح في كل نشاطاتهم ومتمنياً للبنان الخروج و التعافي من كافة الأزمات المتتالية التي تعصف به اَملاً ان يتوصل المجلس النيابي الى انتخاب رئيس قادر على رفع التحديات التي يواجهها وطن الأرز. 
 
‏ومن ثم كانت كلمة ألقاها النائب سيمون أبي رميا عرض فيها الوضع الحالي الصعب الذي يمر به لبنان على كافة الاصعدة السياسية، الاقتصادية، و الاجتماعية مشددا على ضرورة متابعة النضال الذي بدأ من فرنسا منذ أكثر من ثلاثين عاماً و اثمر حرية وسيادة واستقلال حتى نصل الى التحرّر و بناء المؤسسات، و تطرّق ابي رميا الى الشغور الرئاسي وموقف التيار الوطني الحر من المرشحين الحاليين المعلنين، وشدد على أهمية الحوار بين اللبنانيين للوصول إلى انتخاب رئيس انطلاقاً من الاسس التي وضعت في ورقة الاولويات الرئاسية التي اعلنها التيار مؤخراً و ذلك تمهيداً لتشكيل حكومة و اقرار الاصلاحات و التفاوض مع البنك الدولي لوضع لبنان على سكة الخروج من الازمات الراهنة. 
‏كما تطرق إلى زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت اَملاً أن يصل التحقيق إلى نتائج تُتيح الكشف عن المسؤولين الذين تسببوا بالانهيار المالي والاقتصادي ليتمّ محاسبتهم من المراجع المختصة المحلية والدولية. 
 
و من ثم كانت كلمة لعضو المجلس السياسي الاستاذ مروان ملحمة الذي شدّد عل دور الشباب و دور الانتشار اللبناني في نهضة لبنان المنتظرة. 
 
‏و ختم أعضاء التجمع هذا اللقاء بالتوقيع على العلم اللبناني تعبيراً عن ولائهم لوطنهم الأم لبنان.
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