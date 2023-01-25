living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يمتهنان النشل ويستهدفان في عملياتهم النّساء!

25
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه، "كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات النّشل في مدينة صور والمناطق المجاورة لها، من قِبل مجهولَيْن على متن دراجة آلية، يستهدفان في عملياتهم النّساء بشكل خاص".

وأضاف البيان، "على الأثر، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَيْن وتوقيفهما".

وتابع، "وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّتَي المتورطَيْن، وهما: ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري)، م. خ. (من مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني)".

وأشار إلى، أنّ "بتاريخ 18-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، جرى تحديد مكان اختباء الأول في بلدة صربا - النبطية، حيث نفّذت إحدى دوريّات الشعبة مداهمة وتمكّنت من توقيفه، وبالتزامن، ألقت دورية أخرى القبض على الثاني في صور".

وأردف، "وبتفتيشهما، ضُبط بحوزة (ع. ع.) كميّة من حشيشة الكيف".

وذكر، أنّه "بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات النّشل التي استهدفت عدداً كبيراً من النّساء في مدينة صور وجوارها، كما اعترف (ع. ع.) بتعاطي المخدّرات".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout