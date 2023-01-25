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الدولار يتخطى الـ55 ألفاً وميقاتي غائب ومصرف لبنان لا يتدخّل... والخبراء يحذّرون لا سقف للارتفاع!

25
JANUARY
2023
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مع تخطي الدولار الـ55 ألف ليرة أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة للـtayyar.org أن الحكومة غائبة عن القيام بإجراءات للجم ارتفاع الدولار وعلى رأسها لجم المضاربة ووقف التهريب عبر الحدود كما أن مصرف لبنان لا يتدخّل في السوق وبالتالي فإن الليرة رهينة المضاربات والطلب المرتفع على الدولار وبغياب أي إجراء حكومي أو تدخّل من مصرف لبنان لا سقف أبداً للوتيرة التصاعدية للدولار.

ولفت عجاقة الى أهمية أخذ درس مما يحصل حالياً وعدم الانصياع  لمطلب صندوق النقد لتحرير سعر صرف الليرة نظراً للتداعيات السلبية على المواطن.
 
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