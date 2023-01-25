living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023

25
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع أمني تذكروا كلام باربرا ليف “يجب أن يسوء الوضع أكثر ليتحرك الشارع” مع توقيت ارتفاع سعر صرف الدولار مع الصحوة المفاجئة للقاضي طارق بيطار واليد الأجنبية الحامية والراعية لكل منهما، وما يستدرجه أو يشرّعه الموضوعان المالي والقضائي من تحرّكات في الشارع مبرمجة وعفوية


خفايا

تؤكد مصادر حقوقية أنه يمكن للنيابة العامة التمييزية إخلاء سبيل الموقوفين الذين قرّر القاضي طارق بيطار إخلاء سبيلهم طالما أنهم لم يعودوا مطلوبين لصالح جهة قضائية أخرى بمعزل عن سلامة الإجراءات بينما السير بقرارات الادعاء تستدعي قبول صلاحية الجهة المدّعية.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
برزت، بعد الأزمات النقدية في العراق، مخاوف من إحكام الخزانة الأميركية ومؤسساتها المالية الرقابة على التحويلات المالية SWIFT الى لبنان وسوريا وغيرها..


غمز
نائب شمالي تغييري يدرس جدياً الانضمام الى تكتل قيد البحث، في منطقته، بعدما ملَّ مما يصفه «بالمواقف الخطابية»!


لغز
ما تزال بعض العواصم ذات التأثير تعارض سلة المقايضة بين رئيس من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يروّج أحد الوزراء لمشروع معاش تقاعدي كبديل عن تعويض نهاية الخدمة، ما يشكل خدمة لصندوق الضمان الاجتماعي والمصارف من خلال السطو على تعويضات المضمونين وتقسيطها على 20 سنة مقابل فائدة تتراوح بين 3 و5%.

 

تتداول الأوساط السياسية الحديث عن تخصيص مبلغ بحوالى 20 مليون دولار نقدي لصالح احدى الشركات المتعهدة لصيانة أحد معامل الكهرباء الأساسية.

 

يشكو عدد من الموظفين المحسوبين على تيار معارض من تصرفات كيدية في إحدى الوزارات الخدماتية وذلك بعد فقدان مرجعيتهم دورها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout