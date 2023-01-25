عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023

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الأخبار: القضاء اللبناني: موت معلن

المقاومة - العدوّ: صفقة التبادل «ممكنة»

وقائع لقاء «المعاتبة» في «ميرنا الشالوحي»: للحديث الرئاسي تتمة... ولا توافق على الملف الحكومي

الديار: تداعيات قرارات البيطار تطلق العنان لكباش قضائي ــ سياسي مفتوح والقلق يعم البلاد...

«التمييزية» تردّ بعدم تنفيذ التبليغات وإخلاء السبيل... ونواب «الامة» يتبادلون الشتائم

مصدر أمني لـ«الديار»: إقفال الطرقات ممنوع والاستقرار خط أحمر... الجيش بالمرصاد

نداء الوطن: مصادر كنسية رداً على خليل: الوقاحة بعينها

"منظومة النيترات" تنسف البيطار: "المحقق الرديف" على نار حامية!





البناء: برنامج باربارا ليف يُنفذ: الأسوأ لتحريك الشارع… الانهيار والبناء من تحت الرماد أفضل / الدولار تجاوز الـ 55 الف ليرة… وعقوبات أميركية على مقلد لتسريع الانهيار / البيطار نفذ المهمة بتفجير القضاء… وقطع الطرقات لتفكيك الأجهزة الأمنية والفوضى /



النهار: مواجهة قضائية ضارية... ومتاهات انهيارية مخيفة!







اللواء: سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات

عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته.. وعودة الكهرباء على همّة المؤسسة

الجمهورية: يوم متفجر قضائيًا ودولاريًا ووشارعيًا

الشارع يعود الى الواجهة

?l'orient le jour: Tarek Bitar pourrait-il gagner son pari