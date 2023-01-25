عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 كانون الثاني 2023

الأخبار: القضاء اللبناني: موت معلن
المقاومة - العدوّ: صفقة التبادل «ممكنة»
وقائع لقاء «المعاتبة» في «ميرنا الشالوحي»: للحديث الرئاسي تتمة... ولا توافق على الملف الحكومي
الديار: تداعيات قرارات البيطار تطلق العنان لكباش قضائي ــ سياسي مفتوح والقلق يعم البلاد...
«التمييزية» تردّ بعدم تنفيذ التبليغات وإخلاء السبيل... ونواب «الامة» يتبادلون الشتائم
مصدر أمني لـ«الديار»: إقفال الطرقات ممنوع والاستقرار خط أحمر... الجيش بالمرصاد
نداء الوطن: مصادر كنسية رداً على خليل: الوقاحة بعينها
"منظومة النيترات" تنسف البيطار: "المحقق الرديف" على نار حامية!
البناء: برنامج باربارا ليف يُنفذ: الأسوأ لتحريك الشارع… الانهيار والبناء من تحت الرماد أفضل / الدولار تجاوز الـ 55 الف ليرة… وعقوبات أميركية على مقلد لتسريع الانهيار / البيطار نفذ المهمة بتفجير القضاء… وقطع الطرقات لتفكيك الأجهزة الأمنية والفوضى /
النهار: مواجهة قضائية ضارية... ومتاهات انهيارية مخيفة!
اللواء: سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات
عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته.. وعودة الكهرباء على همّة المؤسسة
الجمهورية: يوم متفجر قضائيًا ودولاريًا ووشارعيًا
الشارع يعود الى الواجهة
?l'orient le jour: Tarek Bitar pourrait-il gagner son pari