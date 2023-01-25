نداء الوطن: الكنيسة المارونية: يعمد فريق معروف إلى تعطيل جلسات الانتخاب الرئاسي ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب من اجل ايصال مرشحه كائناً... فهذه الوقاحة بعينها... فهذا أمر مرفوض وسنواجهه

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في مستجدات الملف الرئاسي، فاسترعى الانتباه أمس تأكيد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي علي حسن خليل أنه "إذا جمع سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين فسنمضي به" لانتخابه رئيساً للجمهورية، وهو تصريح استفزّ الكنيسة المارونية فعلقت مصادرها عليه بالقول لـ"نداء الوطن": "أن يعمد فريق معروف إلى تعطيل جلسات الانتخاب ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب من اجل ايصال مرشحه كائناً من كان، فهذه الوقاحة بعينها".

وأضافت: "هذا الفريق يستعمل فائض القوة لديه، ويفرض رئيس مجلس النواب من دون استشارة احد لكنه يقول للمسيحيين أنا من سأفرض رئيس الجمهورية، فلو كان هذا الفريق يحترم الدستور والديمقراطية ولا يفرط النصاب عندها لا مشكلة فليفز من يحصل على 65 صوتاً، لكن أن يعطّل كل فرص الانتخاب لإخضاع المسيحيين واللبنانيين فهذا أمر مرفوض وسنواجهه، إذ لا يمكن التعامل مع المكون المسيحي وسائر اللبنانيين وكأنّ زمن "الاحتلال السوري" قد عاد واستُبدلت عنجر بمن يملك فائض القوة والسلاح حالياً". على حد تعبير المصادر.