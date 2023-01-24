الحلبي يكشف عن تخوف حقيقي من الفوضى في البلد

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أكّد وزير التربية عباس حلبي أنَّ, "خطوة القاضي طارق البيطار لافتة بعد السكوت 13 شهراً وأتمنى أن تنجلي الحقيقة في ملف مرفأ بيروت وأن لا يكون هناك دوافع خارجية".



وأضاف في حديثٍ لـ"الجديد", " القاضي طارق البيطار استأنف نشاطه ولكن لماذا هذا السكوت 13 شهراً, too late".



وتابع, "الدستور يلزمنا عقد جلسات لمجلس الوزراء عند الضرورة القصوى".

وأشار الى أنّ, "هناك تخوف حقيقي من الفوضى في البلد".



وكان قد استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس الإثنين, تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا، فقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات.



كما ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.