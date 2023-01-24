حكم قضائي جديد في قضية عمر حرفوش

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كشف صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش في منشور على صفحته على فيسبوك عن تطور قضائي مهم.



وكتب: "إلى ابو محمود شوك، صدر حكم قضائي ضدك اليوم بدعوى انا رافعها، ومجبور انك تمحي عبارة "المتعامل مع العدو" فوراً من صفحتك عالفايسبوك تحت طائلة الغرامة اليومية، وهذا رغم تغييبك الدائم عن حضور الجلسات ولكن العدل حكم".



وأضاف, "إلى من يقرأ منشوري هنا، فاعلموا ان اثنين من من تقدموا بإخبار باطل امام القضاء اللبناني يتهموني فيه بالعمالة قد تم الحكم عليهم ( الاول يحي مولود)، وللشوك اقول انني سوف أتابع ملاحقتي له جزائياً".