كتاب من وكيل موقوف في ملف المرفأ الى عويدات وهذا ما جاء فيه:

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تقدم المحامي كابي جرمانوس، بوكالته عن المهندس ميشال جوزف نحول الموقوف في ملف مرفأ بيروت، بكتابٍ إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالبا فيه بـ"التفضل بإحالة قرار تخلية سبيل موكله على الضابطة العدلية المختصة ليصار إلى إنفاذه في أسرع وقت ممكن، وإلا اعتبر الرفض بمثابة استنكاف عن إحقاق الحق سندا للمادة 741 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن أعمال القضاة".

يذكر أن نحول هو أحد الموقوفين الخمسة الذين أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار قرارا بتخلية سبيله أمس.