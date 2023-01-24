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بوشكيان عرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسبل تعزيز التعاون بين لبنان ودول الاتحاد

24
JANUARY
2023
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التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير رالف طراف، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني ومستشار الوزير المحامي سليم الخوري، وتم عرض مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد وتنفيذ اتّفاقية الشراكة والاتفاق على مجيء وفد من المديرية العامة للتجارة في المفوضية أواخر شباط المقبل للبحث مع الجانب اللبناني المعني في موضوع فرض رسم الـ 10% على المستوردات.

وعرض المجتمعون لسبل تعزيز التعاون أكثر وإتاحة الفرص أمام الشراكات المشتركة وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات اللبنانية المصنّعة وفق المواصفات الأوروبية والملتزمة معايير الجودة.

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