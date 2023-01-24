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خضر أقفل مكب الكيال في بعلبك بمؤازرة الجيش

24
JANUARY
2023
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أقفل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مكب الكيال في بعلبك، تنفيذا لقرار كان قد اتخذه بهذا الشأن قبل عدة أشهر، ورافقه رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق.

وتولت جرافة تابعة للبلدية إقفال المكب بالسواتر الترابية، بمؤازرة قوة مؤللة من الجيش اللبناني.

خضر

وقال المحافظ خضر: "نحن موجودون هنا بسبب أزمة بيئية صحية، وبسبب شكاوى تلقيناها من مواطنين من سكان مدينة بعلبك، ولا سيما من المتواجدين في منطقة الكيال ومحيطها، والشكاوى الكثيرة كانت بأن هذا المكب يسبب الأذى الصحي والأمراض للناس، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث منه، كما أن في هذا المكب إشكاليات كثيرة، سابقا تم إنشاء معمل فرز للنفايات عام 2015 من أجل اقفال هذا المكب".

وأضاف: "نحن استجابة للأهالي اتخذنا قرارا بإقفال المكب منذ أشهر، ولكن لم يتم تطبيق القرار آنذاك، وعلى ما يبدو أن البعض يعتقد أنه فوق القانون والدولة، ولا يبالون بصحة الناس، ويعتبرون مصالحهم المادية أهم من صحة الناس، ويعتبرون أنفسهم أقوى من الدولة".

 

وتابع: "نتوجه بالشكر إلى جميع من تعاون معنا اليوم لاقفال هذا المكب، ولا اعتقد ان قرارا من هذا النوع كان بحاجة إلى هذه المؤازرة الأمنية والضجة التي تثار، ولكن الواقع وأرض الواقع فرضت علينا هذا الشيء، نشكر البلدية المتواجدة معنا اليوم لالتزامها بهذا القرار، ونتوجه بالشكر للجيش اللبناني الذي قام بمؤازرتنا ميدانيا على الأرض، وأهنئ المتضررين الذين عانوا من هذا المكب، وأقول لهم إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم، ونحن إلى جانبكم وبخدمتكم، صحتكم وسلامتكم تهمنا، وما طالبتم به لمدة طويلة بإقفال المكب الذي كان يزعجكم ويؤذيكم، اليوم قمنا بكل ما يلزم لإقفال المكب".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية سوف تتعامل مع الوضع، وتمنع أي محاولة لفتحه مجددا، من أي جهة كانت".

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