في صيدا... سرقة مصاغاً ذهبياً وتوقيف الفاعل

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن "أحد الأشخاص في مدينة صيدا ادعى بتاريخ 11-01-2023 ضد مجهول، بجرم سرقة مصاغ ذهبي مرصّع بالألماس، زنة /120/غ، مع حقيبة يد نسائية من ماركة عالية الجودة من داخل منزله الكائن في المدينة بقيمة حوالي /10،000/ دولار أميركي".



وأشار البلاغ إلى أن "مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة جميع أنواع الجرائم كثّفت جهودها الاستعلامية للتّوصل إلى معرفة الفاعل وتوقيفه بما أمكن من السرعة، وذلك بنتيجة المتابعة التي تقوم بها المفرزة. وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، وفي خلال أقل من 24 ساعة، حامت الشبهات حول عاملة النظافة التي تعمل لدى المدّعي، وتأتي للقيام بالأعمال المنزليّة من وقت لآخر، وتم توقيفها بالتاريخ ذاته تم تحديد مكان تواجد المشتبه بها التي تدعى س. ح. من مواليد العام 1987 ، وهي فلسطينية الجنسية".



ووفق البلاغ، "بالتحقيق معها، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورّطها بعملية السرقة، اعترفت بما نسب إليها، وبأنها خبأت المسروقات في منزلها داخل أحد المخيّمات. وبعد الدلالة على مكان المسروقات، تمّ ضبطها. ,أودعت الموقوفة مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها".