بالجرم المشهود... يروّج موادًا ممنوعة في المعاملتين

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صدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بيان أشارت فيه إلى أنه " في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت الى تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط في محلة المعاملتين، ويدعى: ع. س. (مواليد عام 1996، لبناني)".



وأضاف البيان، "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة المعاملتين أثناء قيامه بترويج المخدّرات في المحلة، وبتفتيشه ومكان إقامته، تم ضبط ما يلي: /7/ مظاريف مدوّن عليها "PR" تحتوي على مادة الكوكايين./18/ مظروفاً مدوّن عليها "عادي" بداخلها مادة الكوكايين./21/ مظروفاً تحتوي على مادة الباز كوكايين./26/ مظروفاً بداخلها علب بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين /7/ مظاريف بداخلها علب بلاستيكية تحتوي على مادة الباز كوكايين./25/ حبة كبتاغون، وعدد من حبات الترامادول (فراولة). خنجر، هاتف خلوي ومبلغ مالي".



وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في محلة المعاملتين لعدد من الزبائن".

ووفق البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".