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أسماء جديدة ومواعيد جلسات استجواب في ملف المرفأ... ماذا في التفاصيل؟

24
JANUARY
2023
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كشفت معلومات صحافية عن أنّ النيابة العامة التمييزيّة تسلّمت صباح اليوم مذكرات استدعاء صادرة عن قاضي التحقيق في جريمة مرفأ بيروت طارق بيطار بالأسماء الآتية: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق نهاد المشنوق، العماد جان قهوجي، العميد كميل ضاهر، اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، العميد اسعد الطفيلي، غراسيا القزي عميد من آل عزّ الدين، والقضاة: غسان خوري، كارلا شواح، وجاد معلوف.

وقد حدد القاضي بيطار مواعيد جلسات استجواب المدعى عليهم:
غازي زعيتر نهاد مشنوق ٦ شباط
حسان دياب ٨ شباط

طوني صليبا عباس ابراهيم ١٠ شباط
اسعد طفيلي غراسيا قزي ١٣ شباط
جودت عويدات-كميل ضاهر-    ١٥ شباط
جان قهوجي ١٧ شباط
غسان عويدات-غسان خوري ٢٠ شباط
كارلا شواح-جاد معلوف ٢٢ شباط

 

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