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تعميم من "الصناعة" يتعلّق بالمادة الملونّة!

24
JANUARY
2023
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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم 1/3ويتعلق بمنع إستعمال المادة الملونة Rhodamine B في صناعة مخللات اللفت.

وجاء في التعميم، "لما كان سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار رقم 1/119تاریخ 2017/9/15 (منع إستعمال مواد ملونة في صناعة المخللات)، وعطفًا على المراسلة التي وردت إلى وزارة الصناعة من قبل بعثة لبنان لدى الإتحاد الأوروبي التي تفيد بإخضاع اللفت اللبناني للمزيد من الرقابة على الحدود الجمركية الأوروبية عند الإستيراد بإدراجه على المرفق /2/ من القرار الأوروبي رقم 2019/1793 بعد أن كان مدرجًا على المرفق رقم /1/ ".

وأضاف التعميم، "وما يترتب على ذلك من وجوب تقديم شهادة رسمية ونتائج تحاليل مخبرية مع كل شحنة لفت تثبت خلوّه من مادة Rhodamine B، بسبب إستمرار ورود حالات عدم إمتثال اللفت اللبناني للمواصفات الأوروبي".

وتابع، "ولما كان القرار الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 20 يومًا على نشره في جريدة الإتحاد الأوروبي الرسمية، ومن المتوقع نشره في الجريدة الرسمية في أواخر شهر كانون الثاني أو أوائل شباط 2023".

لذلك، يهم وزارة الصناعة، أن "تعلم جميع الصناعيين والتجار والمعنيين، بأنها لن تصدر شهادات صناعية وإفادات صناعية ولن تصدّق على فواتير وشهادات منشأ خاصة باللفت، إن كان للتصدير أو للإستهلاك المحلي، إلا بعد إبراز فحوص مخبرية من معهد البحوث الصناعية تبيّن خلوّه من مادة Rhodamine B، بالإضافة إلى تقديم تعهّد بعدم إستعمال هذه المادة الملونة في تصنيع اللفت.

يعمل بهذا التعميم فور نشره في الجريدة الرسمية.

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