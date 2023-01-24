خاص - تطورات المرفأ: زياد العوف وLevinson act!

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خاص tayyar.org -





علقت مصادر واسعة الإطلاع على التطورات القضائية المتسارعة في ملف تفجير المرفأ، بالقول: إنه الـ Levinson act.





وتطالب واشنطن القضاء بالافراج عن الموقوف في ملف المرفأ، اللبناني - الأميركي محمد زياد العوف.





وتردد أن عددا من المعنيين تلقوا رسائل أميركية حاسمة بأنهم باتوا عرضة لعقوبات قانون ليفنسون في حال لم يتم الإفراج سريعا عن العوف.





يُذكر أن الـRobert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act)، هو قانون أميركي صادر في أيار ٢٠٢١، ومعروف باسم قانون روبرت ليفنسون من أجل استرداد الرهائن ومساءلة الخاطفين. ويمثل تكريما للرهينة بوب ليفنسون، ووضعه المشرّع الأميركي "تأكيدا على التزام الولايات المتحدة بتأمين حرية كل مواطن أميركي مسجون ظلما في الخارج".