حلقة جديدة من تدهور السلع الغذائية!

A + A -

كشف نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي، أننا "نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والأسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف".



وذكر بحصلي في حديث عبر "صوت لبنان 100.5"، أن "تأثير الاستيراد ليس فيه أية مشكلة طالما نحن نستطيع تأمين الدولارات ، إنما المشكلة الثانية وهي التي نعاني منها هي إمكانية الوصول إلى الغذاء وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية".



ورأى، أنه "لن يكون أي حل واردا إن لم نضع البلد على المسار الصحيح والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على مسار صحيح وأي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار لحياة المواطنين."

وتمنّى بحصلي على المسؤولين "أخذ الأمور بجدية تخفيفا من وطأة آلام المواطنين".