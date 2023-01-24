إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع:



الثلاثاء: صاف صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل و تكون اعلى من معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات صباحا.



الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.