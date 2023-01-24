عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

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الأخبار: كبارنا... الضحايا غير المرئيين

الحزب والتيار: أكثر من كسر للجليد

تحقيق المرفأ: طارق البيطار جُنّ!

محاولة انقلاب على التحقيق اللبناني في ملف سلامة





الديار: البيطار يُتوّج نفسه ملكاً ويُعيد جريمة المرفأ الى ساحة الاشتباك السياسي ــ القضائي ــ الأمني

لقاء ميرنا الشالوحي «يكسر جليد» القطيعة بين حزب الله و«التيار» دون انهاء التباينات ؟

جنبلاط لا يُخطط لاستدارة ويُراهن على غياب «الفيتو» السعودي لتمرير تسوية رئاسية... !

البناء: بيطار يعلن نفسه قاضي القضاة… واللبنانيون رهائن في دولة سلامة وبيطار/ وزير العدل أحال قراراته لمجلس القضاء… والنيابة العامة: لن ننفذ… وإبراهيم: لا تعليق/ حزب الله والتيار الوطني الحر: عودة الحوار تحت سقف صيانة التفاهم… والمصارحة/



اللواء: حزب الله عند باسيل: مراجعة للتوترات ولا تفاهم على الجلسات والرئيس!

سحب خطة الكهرباء من فياض.. والبيطار يعوّم مهمته بالإدعاء على ابراهيم وصليبا

نداء الوطن: "حزب الله" يعيد باسيل إلى "الغرف المغلقة": نسير باتجاه واحد

البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل"

النهار: عودة عاصفة لبيطار تكسر حصار الـ13 شهراً

الجمهورية: مخاوف من توترات تضرب الإستقرار

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