أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

ربط دبلوماسي أوروبي اتهام موسكو لكييف بتخزين الذخائر في محطات الطاقة النووية بالردّ على مشروع لإنشاء منطقة خالية من السلاح في محطة زاباروجيا التي تقع تحت السيطرة الروسية، واشتراط إنشاء مثلها في كلّ المحطات النووية الأوكرانية تتولاها أطراف محايدة مثل تركيا ومصر والسعودية…



خفايا

قال مصدر حقوقي إنّ من أقوال ابن خلدون الخالدة اعتباره أنّ «من علامات انهيار الدولة وتفككها ظهور الأنا المتضخمة لدى كبار موظفيها وصولاً الى الروح الانقلابية لديهم»، وأضاف انّ ما نشهده في دولة رياض سلامة وطارق البيطار خير دليل…!



اللواء: أسرار

همس

ربط قضاة بين عودة المحقق العدلي الى التحقيق والاجتهادات التي أبلغته إياها البعثة الفرنسية التي زارت منزله للتباحث بتحقيق انفجار المرفأ..



غمز

نقل عن شخصية نيابية في «الثنائي» ان خطوة ما باتت ضرورية لقلب الصورة في ما خصّ المجريات الرئاسية..



لغز

يتجه وزير خدماتي للابتعاد تدريجياً عن تيار نسب انتماؤه اليه خطأ، من أجل الوفاء ببعض التزاماته، التي قطعها للجمهور!

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ عناصر ملف المراجعة التي تقدّم بها الوزيران في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين أمام مجلس شورى الدولة بخصوص قرارين صدرا عن مجلس الوزراء، لم تكتمل بعد بانتظار ردّ هيئة القضايا في وزارة العدل وهي الجهة التي تمثّل الدولة.

يقول بعض المطلعين إنّ عودة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى بيروت، لفترة محدودة، قد تحمل طابعاً شخصياً، وقد لا تترافق مع «طنّة ورنّة» أو خطابات سياسية.

إتصل وزير في حكومة تصريف الأعمال بمسؤولة جامعية طالباً منها الاهتمام بنجله الطالب والتوسط له أمام ادارة الجامعة.