جلسة للتحقيق مع العرب والجسر في هذا التاريخ

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اعلن "تحالف متحدون" في بيان، أن "قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج 27 آذار المقبل موعدا لجلسة التحقيق الأولى مع المدعى عليهم الأربعة: شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل. (JCC) وصاحبها المتعهد جهاد العرب ومجلس الإنماء والإعمار (CDR) ورئيسه نبيل الجسر، وذلك بعد إحالتهم أمامه تبعا للادعاء عليهم بموجب ورقة الطلب الصادرة عن المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون، بجرائم تلويث البيئة والعبث بصحة المواطنين، وذلك في دعوى تحالف متحدون وشركائه بخصوص "مطمر الكوستابرافا" الذي تتعدى أضرار مخالفة دفتر الشروط الخاص به تدمير البيئة وصحة الناس إلى التسبب بمخاطر تهدد السياحة وحركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي".