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نقابة عمال المخابز: لتطبيق السلم المتحرك للأجور مع كل زيادة على سعر ربطة الخبز

23
JANUARY
2023
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أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان أن "عمال المخابز والأفران لم تعد لديهم الطاقة لتحمل المزيد من الأعباء المعيشية والاقتصادية المتفاقمة، بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار"، مشيرة إلى أن "الأجر اليومي للعمال أصبح لا يكفي لسد الحاجات اليومية ومستلزمات العيش الضرورية".

وأشارت إلى أن "الأجر اليومي للعامل يتراوح اليوم بين 5 و7 دولارات، في حين كان يتقاضى بين 25 و30 دولاراً"، وقالت: "لغاية اليوم، لم نحصل من وزارة الاقتصاد على أي مستند يتعلق بأجور العمال، والتي تدخل ضمن كلفة ربطة الخبز وصناعتها".
أضافت: "نحن عمال المخابز والأفران الطرف الأساسي للإنتاج وأصحاب الخبرة والكفاءة بصناعة الخبز، نعمل في ظروف شاقة وصعبة لتأمين الخبز إلى المواطنين".

وطالبت النقابة بـ"تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة الوضع بصورة شاملة، تمهيداً لإصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال وأصحاب العمل في أسرع وقت ممكن للنظر في حقوق العمال ومطالبهم".

كذلك، دعت إلى تطبيق "السلم المتحرك لأجور عمال المخابز والأفران مع كل زيادة على سعر ربطة الخبز، بشكل واضح وصريح". ‏‏‏‏‏‏

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