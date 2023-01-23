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ميقاتي: مجلس الوزراء سينعقد حكمًا!

23
JANUARY
2023
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لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ "مجلس الوزراء سينعقد حكمًا لبتّ القضايا الطارئة ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال".

وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة ، أشار إلى أنّ "الملفات الطارئة التي ينبغي بتّها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح".

ورأى ميقاتي أنّ "حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل إثني عشر وزيرًا مسيحيًا".

وقال: "قبل الدعوة الى عقد جلسات للحكومة التقيت خبراء دستوريين من كل الاطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين".

وأضاف، "الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له".

وأردف، "الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق احكامه وروحيته ايضاً التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل".

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