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المرصد الاوروبي حذر أي مسؤول لبناني من محاولة عرقلة التحقيقات عبر قنوات ديبلوماسية

23
JANUARY
2023
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اعرب المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان  عن ارتياحه لنجاح المرحلة الاولى من التحقيق الاوروبي الذي جرى في الايام الماضية في لبنان حيث وضع المسار القضائي على السكة الصحيحة.
وأكد المرصد في نفس الوقت ان التحقيق الاوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سيحصل حتما والأرجح أن يتم في شباط المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقوم بالتحقيق معه القاضية الفرنسية اود بوريسي.
وحذر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان اي مسؤول لبناني من محاولة عرقلة  التحقيقات عبر قنوات ديبلوماسية لأن اللبنانيين يعانون الامرّين من جراء فقدان الاموال وانهيار الليرة.
واكد المرصد كامل الثقة بعمل دوائر التحقيق القضائية والنيابات العامة في الدول الأوروبية البعيدة كل البعد عن التأثير السياسي، الذي للأسف تعود عليه اللبناني، ما أفقده الثقة بتحقيق العدالة وأدى الى تمدد نظام الإفلات من العقاب.
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