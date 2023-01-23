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قيادي سوري: إتفاق "التيار" و"الحزب" على مرشحٍ رئاسيٍ سيكون لمصلحة لبنان وشعبه

23
JANUARY
2023
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أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي ووزير الإعلام السوري السابق مهدي دخل الله، أن القيادة السورية تؤيّد وتشجع وتبارك الحوار والتلاقي بين المكونات اللبنانيين عمومًا، وبين أفرقاء محور المقاومة وحلفائه خصوصًا، لافتًا إلى أن هذا الموقف هو من الثوابت لدى القيادة في دمشق.
وأثنى القيادي البعثي على إعادة التواصل وتفعيله بين الحليفين اللبنانيّن الكبيرين التيار الوطني الحر وحزب الله، جازمًا أن إتفاقهما على مرشحٍ رئاسيٍ، سيكون إتفاقًا ناجحاً، ولمصلحة لبنان وشعبه، من دون الغوص في تفاصيل أسماء المرشحين.
ويختم دخل الله: "المهم اليوم أن يتفق التيار الوطني الحر، الذي يشكّل إحدى أبرز القوى الوطنية في الشارع اللبناني عمومًا، وفي الشارع المسيحي خصوصًا، مع الثنائي الشيعي، الأقوى والأفعل في الشارع الآخر".

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