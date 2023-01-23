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زيادة الأجور على طاولة البحث... ما الجديد؟

23
JANUARY
2023
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر.

وبعد القاء، قال الأسمر: "تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر السرعة الممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي تشمل: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية ".

وشددا خلال اللقاء "على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى".

وتابع، "بحثنا أيضا وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة".

وأضاف، "بحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا".

وحول بدل النقل للقطاع العام وقيمته، أشار الأسمر الى أنه "يجب ان يكون 125 الف ليرة أسوة بالقطاع الخاص ونحن في صدد إعادة دراسة مبدأ زيادة الأجور وزيادة بدل النقل لأنه عند الإتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر كان الدولار يساوي36 الف ليرة واليوم الدولار 51 الف ليرة من هنا ضرورة معاودة الإجتماع في الأسبوع المقبل لدراسة واقع النقل والأجور في القطاع الخاص ومن ثم في القطاع العام".

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