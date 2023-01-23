الموسوي: حزب الله ذاهب إلى اللقاء مع التيار لرأب الصدع

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أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أن "اللقاء اليوم بين حزب الله و"التيار الوطني الحر" طبيعي ويأتي في سياق سعي الطرفين وحرصهما على العلاقة بينهما وعلى التفاهم بينهما، هذا التفاهم الذي جلب للبنان الكثير من الخيرات وجنّبه الكثير من الويلات".



وفي حديث لإذاعة "النور" رأى أنّ "حزب الله ذاهب إلى اللقاء مع "التيار" لرأب الصدع، حيث سيتمّ الحديث تفصيليًا عن نقاط التلاقي والاختلاف، ولفكفكة العقد وإيجاد مساحات للتلاقي".



وأشار إلى أنّ "حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد يأتي في سياق توجّه حقيقي ممنهج لدى الغرب للتطاول على رموز المسلمين ومقدّساتهم واستفزاز مشاعرهم".

وأردف الموسوي "ثمة خطّة مدبّرة للمزيد من الضخّ السلبي ضد المسلمين، ولكن ذلك سينعكس تضامنًا أكبر بينهم".