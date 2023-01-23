توقيف سارقَين بالجرم المشهود في البقاع الغربي

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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بـلاغ جاء فيه: "في اطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة لمؤسسة كهرباء لبنان، كثّفت الشعبة دورياتها الليلية في الأماكن المحتمل تعرّضها لعمليات السرقة، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيف كل المتورّطين في تلك العمليات".



ولفت إلى أنّه، "بتاريخ 14-01-2023 وبنتيجة المراقبة الميدانية التي قامت بها دوريّات الشّعبة، تمكّنت من رصد شخصين في بلدة صغبين - البقاع الغربي، في أثناء قيامهما بسرقة أسلاك كهربائية، فعملت على توقيفهما، بالجرم المشهود، وضبطت أسلاكًا نحاسية بطول /1000/ متر تقريباً".



وأشارت إلى أنّه، "باستجلاء بطاقتي هويّتهما، تبيّن أنّهما يدعيان: خ. ب. (من مواليد عام 1994، سوري)و ي. ز. (من مواليد عام 1996، سوري) من أصحاب السّوابق في مجال سرقة الكابلات الكهربائية وبحقّه مذكّرة توقيف بجرم سرقة".

وبالتحقيق معهما، "اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بسرقة كابلات كهربائية عن الشّبكة العامّة في مناطق عدّة. تم تسليم الكابلات المسروقة إلى مؤسسة كهرباء لبنان".



ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".