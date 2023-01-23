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خاص - ميقاتي يشوّه مجددا موقف الراعي!

23
JANUARY
2023
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خاص tayyar.org - 
 
كان لافتا اليوم تعمّد ماكينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشويه عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس الأحد. إذ هي رأت في العظة "تصويبا للشطط" الذي وصَمَتْ به موقف الاساقفة الموارنة الأربعاء الفائت، لتخلص الى أن الراعي يغطّي الآلية الحكومية التي يتّبعها ميقاتي.
 
هذا التشويه دفع أحد الأساقفة الى القول: ليست المرة الأولى التي يجتزئ الرجل موقف بكركي ولن تكون الأخيرة. قبلا، استخدم الحس العالي بالمسؤولية الوطنية للبطريرك الراعي وتعمّده لغة غير مباشرة في رفضه انعقاد جلسات حكومية، ليوهم ويتوّهم أن البطريركية تغطّي انعقاد حكومته. ورغم التصاعد التدريجي في موقف بكركي، ظل ميقاتي على ظنّه هذا، الى أن إضطُرّ البطريرك مع الأساقفة مجتمعين الى إطلاق موقف صارخ وعارم ضد الممارسات الحكومية في البيان الشهري يوم الأربعاء الفائت. 

أضاف الأسقف: ولئن أتت عظة البطريرك أمس الأحد في سياق بيان الأساقفة العالي اللهجة والمحذّر من الإنحرافات الحكومية، إنطلق اليوم من ينبش بين سطورها ويتعمّد الإجتزاء والتشويه ليستنبط ما لم يقله أبدا سيد بكركي. ووصل الأمر حدّ الى الزعم بوجود انقسام داخل بكركي وخلاف بينها وبين المطارنة.

وختم: ربما على رئيس حكومة تصريف الأعمال التروّي وأخذ خطوة الى الوراء لكي يرى الأمور على حقيقتها ويتصرّف من هذا المنطلق.
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