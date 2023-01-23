الوطن السورية: افتتاح كنيستي رقاد السيدة العذراء ومار جاورجيوس في الزبداني وعربين… البطريرك يوحنا العاشر: أبناء الكنيسة متجذرون في أرضهم ولن يستطيع أحد اقتلاعهم

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الوطن السورية: افتتح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو للكنيسة الأرثوذكسية الروسية المتروبوليت أنطونيوس أمس، كنيستي رقاد السيدة العذراء في مدينة الزبداني ومار جاورجيوس في عربين بريف دمشق بعد إعادة ترميمهما.

وتعرضت الكنيستان للتخريب والحرق على أيدي التنظيمات الإرهابية، حيث جرى ترميمهما بأموال تبرع بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لدمشق في 7 كانون الثاني 2020.

وفي كلمة له في الزبداني قال البطريرك يوحنا العاشر: إن «اليوم هو يوم فرح بامتياز، إذ استطعنا إعادة افتتاح هذه الكنيسة في الزبداني بعد ترميمها، بمعاونة الكنيسة الروسية وتضافر جهود أبناء هذه المدينة مسلمين ومسيحيين»، وذلك وفق ما نقلت وكالة «سانا».

وأشار البطريرك يوحنا العاشر إلى أنه رغم كل الدمار والخراب الذي تعرضت له الزبداني، إلا أن أبناءها أصروا على إعادة إعمارها رفضاً للإرهاب، مبيناً أن إعادة ترميم كنيسة رقاد السيدة العذراء جزء من هذه الرغبة والإرادة بإعادة إعمار المدينة، وهو يؤكد أن الشعب السوري يحب أن يحيا في وطنه بمحبة ووئام وأن يعم العالم السلام.

وأعرب البطريرك يوحنا العاشر عن شكره للكنيسة الروسية الأرثوذكسية شقيقة الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية وللشعب والحكومة والقيادة الروسية، مؤكداً أن أبناء الكنيسة متجذرون في أرضهم، ولن يستطيع أحد اقتلاعهم من جذورهم المتشبثة بتراب الوطن.

بدوره المتروبوليت أنطونيوس اعتبر مشاركة الكنيسة الروسية في إعادة افتتاح هذه الكنائس التي خربها الإرهاب، تعبير عن الرغبة المشتركة للكنيستين الروسية والسورية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، متمنياً أن يكون ترميم هذه الكنيسة فاتحة لإعادة إعمار كل المدينة التي تعرضت للإرهاب.

وفي عربين أقيم بمناسبة إعادة افتتاح كنيسة مار جاورجيوس قداس ترأسه البطريرك يوحنا العاشر والمتروبوليت أنطونيوس وشارك فيه عدد من الأساقفة والكهنة.

وأشار البطريرك يوحنا العاشر إلى أهمية وأثر هذه اللحظة التي يشارك فيها أبناء الأسرة السورية الواحدة في بلدة عربين مسلمين ومسيحيين في إعادة افتتاح هذه الكنيسة بعد أن أحرقها وخربها الإرهابيون إبان سيطرتهم على الغوطة الشرقية، مؤكداً أن ترميمها عمل مشترك مبارك للمساهمة في عودة هذه البلدة آمنة كما كانت.

وثمن البطريرك يوحنا العاشر العمل المشترك بين الكنيستين الأرثوذكسيتين في سورية وروسيا والذي أثمر عن إعادة افتتاح هذه الكنيسة مجدداً، منوهاً بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الصديقين والكنيستين السورية والروسية.