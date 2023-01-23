أكدت أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير … مفوضية اللاجئين: 50966 سورياً مسجلاً عادوا من دول الجوار إلى بلادهم في 2022

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الوطن السورية: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن نحو 51 ألف لاجئ سوري مسجل لديها عادوا من دول الجوار إلى بلادهم خلال العام المنصرم وهو ما يمثل زيادة بنحو عشرين ألفاً عن العام الذي سبقه، مع تأكيدها أن العدد الكامل للعائدين قد يكون أعلى بكثير، إذ تكتفي المفوضية بحساب الأرقام التي تأكدت منها فقط.

وحسب بيانات المفوضية التي أوردتها وكالة «عمون» الإخبارية الأردنية فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين خلال 2022، من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وأظهرت بيانات المفوضية عودة 9711 لاجئاً سورياً من لبنان إلى بلادهم، و444 من مصر، و2845 من العراق، و33953 من تركيا، و4013 الأردن.

وتقول المفوضية: إن الأرقام الخاصة بالعائدين إلى سورية هي الأرقام التي تم «التحقق منها أو مراقبتها من المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون أعلى بكثير».

وفي تشرين الأول الماضي، اسـتأنفت عودة اللاجئين السوريين من لبنان وفق خطة الحكومة اللبنانية وفي إطار آلية متفق عليها مع الحكومة السورية وعادت دفعتان من اللاجئين.

وفي إطار خطة «عودة النازحين الطوعية والآمنة»، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت مؤخراً استئناف تنفيذها، عاد وفق بيانات الأمن العام اللبناني، أكثر من 400 ألف نازح إلى سورية.

وتقوم الحكومة السورية، منذ سنوات، بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.

لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية، تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، أكد المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم وجود عرقلة دولية لعودة النازحين ولامبالاة عربية حيال هذا الملف، إذ يرفض «للأسف» المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية والجامعة العربية حتى الآن عودة النازحين إلى سورية، ويضعون الشروط تلو الأخرى من أجل منع هذه العودة.