عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الثاني 2023

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الأخبار: البطاقة التمويلية: تلاعب واستنسابية

حزب الله - التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم



نداء الوطن: لقاء ميرنا الشالوحي اليوم: "حزب الله" على موقفه و"الكرة" عند باسيل

بكركي في مواجهة "خاطفي الرئاسة": قرارنا التصدي مهما كانت التضحيات!

اللواء: محطة حزب الله الثانية عند باسيل: تسمية مرشح بالاتفاق أو...!

اهتمام غربي بالاعتصام والراعي يهاجم النواب.. والكهرباء تنتظر الفَرَج المالي





النهار: اتساع الحركة الاعتراضية على "إدارة التعطيل"



البناء: طهران: واشنطن تغيّر لهجتها بعد اليأس من الاضطرابات… وصنعاء تبشر بتقدم كبير نحو الحل/ حزب الله والتيار الوطني الحر في أول لقاء بعد القطيعة… والطرفان للاستماع أولاً / الكهرباء 6 ساعات الخميس… والدولار يلعب فوق الـ 50 ألفاً… والأمن تحت المراقبة/

الديار: لقاء حزب الله - باسيل اليوم : عتب وتبليغات

قوى المعارضة تتخبط... وبري يتحدى «التغييريين»

سعر الصرف يحلق فوق الخمسين ولا اجراءات مرتقبة لخفضه

الجمهورية: أسبوع مفتوح على كل الإحتمالات



سباق الوقت بين الإنفجار والتسوية



l'orient le jour: L’opposition soutient le sit-in du bout des lèvres