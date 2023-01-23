عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الثاني 2023

الأخبار: البطاقة التمويلية: تلاعب واستنسابية
حزب الله - التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم
نداء الوطن: لقاء ميرنا الشالوحي اليوم: "حزب الله" على موقفه و"الكرة" عند باسيل
بكركي في مواجهة "خاطفي الرئاسة": قرارنا التصدي مهما كانت التضحيات!
اللواء: محطة حزب الله الثانية عند باسيل: تسمية مرشح بالاتفاق أو...!
اهتمام غربي بالاعتصام والراعي يهاجم النواب.. والكهرباء تنتظر الفَرَج المالي
النهار: اتساع الحركة الاعتراضية على "إدارة التعطيل"
البناء: طهران: واشنطن تغيّر لهجتها بعد اليأس من الاضطرابات… وصنعاء تبشر بتقدم كبير نحو الحل/ حزب الله والتيار الوطني الحر في أول لقاء بعد القطيعة… والطرفان للاستماع أولاً / الكهرباء 6 ساعات الخميس… والدولار يلعب فوق الـ 50 ألفاً… والأمن تحت المراقبة/
الديار: لقاء حزب الله - باسيل اليوم : عتب وتبليغات
قوى المعارضة تتخبط... وبري يتحدى «التغييريين»
سعر الصرف يحلق فوق الخمسين ولا اجراءات مرتقبة لخفضه
الجمهورية: أسبوع مفتوح على كل الإحتمالات
سباق الوقت بين الإنفجار والتسوية
l'orient le jour: L’opposition soutient le sit-in du bout des lèvres