أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر في محور المقاومة إن الرسالة التي حملتها المسيّرات التي استهدفت قاعدة التنف الأميركية هي بداية مرحلة جديدة ستظهر ملامحها تباعاً سيكون خلالها الردّ على كل قصف أميركي وإسرائيلي بصورة تجعل التصعيد خياراً قائماً ما لم يتحقق الردع المنشود



خفايا

تساءل مصدر مالي عن سبب امتناع كل الذين يركزون على خطورة ارتفاع سعر صرف الدولار من نواب وزعماء ومراجع روحيّة عن الدعوة الى تشريع يمنع مصرف لبنان من طباعة المزيد من كميات العملة الورقية وهم يعلمون أن ذلك هو السبب الحقيقي لتسارع انهيار الليرة.

اللواء: أسرار

همس

تبين أن رفض بيان المطارنة الموارنة للإجتماعات الحكومية جاء بعد إتصالات حزبية وسياسية جرت مع بكركي عشية إنعقاد اجتماعهم برئاسة البطريرك الراعي!



غمز

سافر عدد ملحوظ من نواب التغيير والمستقلين غداة إعلان بعض رفاقهم النواب الإعتصام في قاعة مجلس النواب !



لغز

أدى تأخير توقيع ترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية إلى مضاعفة حالة التململ السائدة في أوساط الضباط بسبب الضغوط المعيشية والإجتماعية نتيجة تبخر قيمة رواتبهم!

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سارع إلى الردّ بإيجابية على طرح إمكانية التمديد له بعد انتهاء ولايته الرسمية.

بتمويل من الأتراك يجري العمل على إعادة ترميم مبنى وزارة الخارجية الجديد في شارع المصارف ليكون بديلاً عن قصر بسترس.

تستبعد مصادر حكومية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ، لكنها لم تنفِ إمكانية الدعوة إلى جلسةٍ الأسبوع المقبل ليكون ملف تقديم المساعدات للأساتذة، من الدول المانحة، بنداً أساسياً.