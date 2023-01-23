الديار: الأجواء بين التيار والحزب قد تعيد للعلاقة حيويتها ورونقها

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بعض ما جاء في مقال رضوان الذيب في الديار:

الاجواء بين حزب الله والتيار الوطني الحر خطت خطوات ايجابية الايام الماضية قد تعيد للعلاقة حيويتها ورونقها ومسارها المغاير للخلافات التي سادت منذ الانتخابات النيابية، وكتب عنها المجلدات مع متابعة دقيقة من السفارات والعاملين بالشان العام، كما بنيت عليها سيناريوهات تتعلق بالمرحلة القادمة.



وكما اصبح معلوماً، ان وفدا من حزب الله سيزور رئيس التيار جبران باسيل في ميرنا الشالوحي اليوم، بعد ان نجحت مساعي سعاة الخير واصدقاء الطرفين والحريصون على العلاقة في التيار والحزب من تقريب المسافات، وكسر الجليد بعيدا عن الاعلام، والاتفاق على وضع كل الملفات المتشعبة والدقيقة والهامة على طاولة البحث الجدي، وجها لوجه خصوصا ملف رئاسة الجمهورية.