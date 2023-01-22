أغلى وأرخص سعر للبنزين في العالم... اليكم تصنيف لبنان!

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تتفاوت أسعار البنزين من دولة لأخرى حسب الضرائب المفروضة، والدعم الذي تقدمه الحكومات لمادة البنزين، وترتفع أسعار البنزين في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة، وتنخفض أسعارها في الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

وبهذا الخصوص نشر موقع "globalpetrolprices" تصنيفاً يظهر الدول الأغلى والأرخص بسعر البنزين "أوكتان 95" للتر الواحد، حيث تصدرت القائمة فنزويلا في المرتبة الأولى كأقل سعر بلغ 0.016 دولار، وجاءت ليبيا ثانياً بـ 0.03 دولار، وبقيت سوريا في ذيل القائمة ضمن الأغلى سعراً على مستوى العالم.

وفي ما يأتي إنفوغراف يظهر تصنيف الدول بحسب سعر بنزين "أوكتان 95" للتر الواحد بالدولار، وبآخر تحديث لشهر كانون ثاني

الجدول مرفق مع الصور



