قوى الامن: توقيف مطلوبين اثنين في طرابلس بجرائم مختلفة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة الخطيرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم. وبنتيجة الجهود الإستعلامية والميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة تمكنت من تحديد مكان تواجد اثنين من المطلوبين للقضاء في مدينة طرابلس، وهما كل من: ع.ر. د (مواليد عام 1994، لبناني) مطلوب بموجب 3 مذكرات توقيف بجرائم سرقة واطلاق نار، ومذكرتي توقيف بجرم مخدرات، وع. ل. ك. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، و3 خلاصات أحكام بجرائم مخدرات، ومخالفة أنظمة. أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما.



بتاريخ 19-1-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة نتج عنها توقيف الاول في محلة باب الرمل والثاني في محلة جبل البداوي، وبتفتيشهما، ضبط بحوزة الاول كمية من مادة الماريجوانا. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".