وزير التربية السوري يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق في تطوير التعاون التربوي

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وطنية - دمشق - بحث وزير التربية السوري دارم طباع اليوم، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية بدمشق طلال ضاهر، في سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التربوي وأهمية تطويره بين البلدين.

وأشار الوزير طباع الى دور الوزارة في استقبال الطلاب السوريين القادمين من لبنان لاداء امتحاناتهم العامة كل عام وتأمين متطلباتهم وضرورة التنسيق بين الجانبين، بما يخدم مصلحة الطلاب.

وأكد ضاهر من جهته دور قطاع التربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأثير بالمجتمع وتطويره، معربا عن استعداد الجانب اللبناني للتعاون في مجال تطوير العلاقات التربوية وبما يعزز فرص الاطفال بالتعليم ويحقق مصلحتهم.