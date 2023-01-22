وزير الثقافة: نار الكراهية تشتعل في قلوبهم فيحاولون بها أن يحرقوا كلام الله

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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الموقف الآتي، تعقيباً على حادثة حرق القرآن الكريم في السويد: " نار الكراهية تشتعل في قلوبهم الحاقدة، فيحاولون بها أن يحرقوا كلام الله ونور كتابه الكريم، لكن الله متمٌّ نوره ولو كره الكافرون.

إنها محاولة بائسة لإيقاظ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ترتكبها أيدٍ لا علاقة للمسيح الذي من بلادنا بها، ولا تمتّ بصلة إلى المسيحية الحقة التي انطلقت من أرضنا. لكن الأهم أنها لن تصل إلى أي نتيجة مما يبتغون، فالإيمان بالله الواحد، والمساحة الإنسانية من القيم العليا المشتركة بين الطرفين أقوى من كل نيران الحاقدين.

وفي كل حال، فتشوا عن أصابع صهيون" .