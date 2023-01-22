جودت شاكر رئيسا لاتحاد الشطرنج

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وطنية - انتخب مدير الأنشطة في النادي الرياضي بيروت جودت شاكر رئيسا للاتحاد اللبناني للشطرنج، في ختام العملية الانتخابية التي أقيمت قبل ظهر اليوم في قاعة مصطفى شاكر في النادي الرياضي بالمنارة، وشارك فيها 33 ناديا مستوفيا للشروط ويحق له التصويت.

وعقد 9 أعضاء من أصل 11 اجتماعا فور اعلان النتائج توزعوا خلاله المناصب بالإجماع كالآتي: جودت شاكر رئيسا، حبيب خليل نائبا أول للرئيس، ديكران زيتيجيان نائبا ثانيا للرئيس، رواد حمود امينا عاما، جنان الخطيب أمينة للصندوق، عماد أبو خليل محاسبا.

وكان رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات قد أشرف على العملية الانتخابية، بحضور ممثل الوزارة يامن دمج. وفيما غاب النصاب عن الجلسة الأولى من الجمعية العمومية المخصصة لتلاوة البيانين المالي والإداري، حضر في الجلسة الثانية مندوبو 33 ناديا يحق لها التصويت من أصل 40.

وجاءت نتائج العملية الانتخابية كالآتي: جودت شاكر (29 صوتا)، إيلي هولوشيان (28)، جنان الخطيب (27)، رواد حمود وديكران زيتيجيان (25 لكل منهما)، عماد أبو خليل وحبيب خليل والياس خير الله وعلي الجاويش (24)، وعلي حيدر احمد (20)، وخالد بديع (18).

أما الخاسرون فهم: حسين طه وحسين حمود (12 صوتا)، وزهير إبراهيم (7).