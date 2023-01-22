أهالي الطلاب في الخارج شكوا تقاعس السفارة في ألمانيا

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وطنية – أشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، إلى ورود عشرات الاتصالات من طلاب جامعيين لبنانيين يتابعون دراستهم في المانيا، اعربوا فيها عن "استغرابهم من حال الانقطاع المطبق والتواصل مع السفارة اللبنانية في برلين والتي تغيب عن السمع منذ أشهر دون معرفة الأسباب، مما يضاعف أزمات طلابنا لاسيما لجهة تجديد جوازات السفر وغيرها".

وناشد الطلاب السفير مصطفى أديب "الإسراع في معالجة هذا الإهمال الذي يعكس ضررا عليهم، والإيعاز للموظفين بالسفارة الرد على استفسارات الطلاب الذين يحاولون الاتصال على الأرقام الساخنة، لكن لا حياة لمن تنادي".

وطالب رئيس الجمعية سامي حمية وزارة الخارجية بمتابعة الملف.