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كيف ستكون حالة الطقس يوم غد؟

22
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان  والحوض الشرقي للمتوسط  تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة .
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 0    الى  19 0 مئوية. 

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي خفيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية .
الإثنين:صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. 
الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 8 الى 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا . 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  50و 75%. 

- حال البحر:  منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة. 

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  06,41   ساعة غروب الشمس:   16,59 .

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