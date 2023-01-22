كيف ستكون حالة الطقس يوم غد؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة .

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 0 الى 19 0 مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي خفيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية .

الإثنين:صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

الثلاثاء:صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الأربعاء:قليل الغيوم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 8 الى 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا .

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50و 75%.

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,59 .